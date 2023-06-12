الدعليس يختتم زيارة ناجحة لمصر استمرت عدة أيام

قال المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الاثنين، إن رئيس متابعة العمل الحكومي الأستاذ عصام الدعليس، عاد إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري صباح اليوم، مختتما زيارة عمل ناجحة لجمهورية مصر العربية استمرت عدة أيام.

وأوضح المكتب، في بيان صحفي، وصل وكالة الرأي نسخة منه، أن الدعليس بحث خلال زيارته إلى مصر العديد من قضايا الاهتمام المشترك مع المسئولين المصريين.

وأوضح المكتب، أنه وفور وصول رئيس متابعة العمل الحكومي لمعبر رفح، شارك في وداع الفوج الأول من حجاج قطاع غزة، كما اطلع على ترتيبات وإجراءات مغادرة الحجاج، واستمع إلى شرح من إدارة المعبر حول عمل المؤسسات الحكومية المختصة وفي مقدمتها: الأوقاف والداخلية والصحة وهيئة المعابر والحدود، لتسهيل سفر الحجاج وخدمتهم، وإنهاء إجراءات مغادرتهم في أسرع وقت.

كما قام رئيس متابعة العمل الحكومي بزيارة بيت عزاء شهيد الواجب الوطني خالد مصلح، وتقديم واجب العزاء لذويه، وأكد في حديثه لوالد الشهيد على أن اليد التي امتدت لتمس بأمن مجتمعنا وتعتدي على رجال الأمن هي آثمة وتخدم مخططات الاحتلال، مشددا على أن هذه الجريمة النكراء لن تمر دون عقاب المجرم ونيله الجزاء العادل.

وأشاد الدعليس بجهود وزارة الداخلية -قيادة وجندا- في حفظ الأمن وفرض النظام وإنفاذ القانون، موضحا أن هذه التضحيات لن تضعفها وإنما تزيدها إصرارا وعزما في أداء واجبها تجاه أبناء شعبن