تجدد المواجهات في بلدة يعبد والاحتلال يعتقل شابا في بيت لحم

تجددت المواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال ببلدة يعبد في جنين، مساء اليوم الثلاثاء، فيما اعتقل الاحتلال فلسطينيا في بيت لحم.

وأغلقت قوات الاحتلال، الطرق الفرعية لبلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين، بالسواتر الترابية، وداهمت عدة منازل.

وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال أغلق الطريق الرابط بين يعبد ومريحة وعدد من الطرق الفرعية بالسواتر الترابية، وشدد من حصاره العسكري على البلدة.

وداهمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل وفتشتها واستجوبت سكانها، كما استولت على مركبة، بينما شهدت عدة أحياء في البلدة مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة منذ ساعات العصر، وداهمت عدة أحياء فيها، وأغلقت حاجز "دوتان" العسكري، ونصبت الحواجز العسكرية على مداخلها، بعد تعرض مركبة مستوطنين لإطلاق نار؛ أسفرت عن إصابة 4 جنود إسرائيليين ومستوطن.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم، فلسطينيًّا من مخيم الدهيشة، جنوب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوة خاصة من جيش الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد محمد الزغاري، بعد اقتحام المخيم وتحديدًا المدخل الرئيس، على شارع القدس- الخليل.