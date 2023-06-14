معطى: 112 عملًا مقاومًا خلال أيار في الداخل الفلسطيني المحتل

رصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 112 عملًا مقاومًا في الداخل الفلسطيني المحتل 1948 ومدنه المختلفة، خلال أيار/ مايو الماضي، كان أعلاها في مدينتي حيفا والناصرة بواقع 16، 15 عملية على التوالي.

وقال مركز "معطى" في تقريره الشهري، تلقته "الرسالة نت" اليوم الأربعاء، أعمال المقاومة في الداخل الفلسطيني المحتل شهدت استمراراً خلال شهر مايو الماضي.

وأوضح المركز: "يؤدي فلسطينيو الداخل المحتل دورًا مهمًا في الدفاع عن المسجد الأقصى من ممارسات الاحتلال، حيث سيروا من مدن وبلدات الداخل المحتل عددًا من الحافلات لشد الرحال إلى الأقصى المبارك".

ويأتي تسيير الحافلات لأداء الصلوات الخمس في المسجد الأقصى والاعتكاف فيه، في ظل التهديدات المحيطة به، وإجراءات حكومة الاحتلال ومستوطنيه تجاه المسجد ومدينة القدس.

وأفاد تقرير معطى، بأن حالات الرباط في المسجد الأقصى خلال شهر مايو الماضي، بلغت 40 حالة رباط.

ووثق المركز 54 مظاهرة، 15 فعالية شعبية، 2 إضراب، و1 مواجهة، وغيرها من الحراكات والوقفات والمسيرات الشعبية في الداخل المحتل.

وتواصلت انتهاكات وجرائم الاحتلال وعصابات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الداخل المحتل، حيث رصد "معطى" 64 انتهاكاً، أبرزها مقتل الشاب ديار عمري (19 عامًا) برصاص مستوطن بقرية صندلة.

وتنوعت الانتهاكات الإسرائيلية في الداخل المحتل، حيث بلغت عمليات القتل 1 جريمة، الاعتقال 19 عملية، 4 عمليات اعتداء، 3 قمع، 3 جرائم تضييق وتمييز عنصري، 2 استدعاء واحتجاز، 20 محاكمة تعسفية، 3 عمليات اقتحام، و2 مسيرات استفزازية.

وواصلت سلطات الاحتلال عمليات هدم الممتلكات ومصادرتها، وبلغ عدد المنازل التي تم هدمها منزلين؛ فضلاً عن عشرات المنازل التي تم إخطارها بالهدم، بحجة البناء غير المرخص.

وتعتبر مدينة الناصرة المحتلة الأكثر تعرضًا للانتهاكات الإسرائيلية بواقع 33 انتهاكاً، يليها النقب المحتل بـ 11 انتهاكاً.