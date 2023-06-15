حماس تنعى الشهيد أنيس وتؤكد أن سياسة هدم المنازل لن ترهب شعبنا

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشهيد المجاهد خليل يحيى أنيس (20 عامًا)، من مخيم العين، الذي ارتقى في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة نابلس فجر اليوم وفجرت منزل عائلة الأسير المجاهد أسامة الطويل منفذ عملية "شافي شمرون" البطولية.

وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم الخميس: "نشد على أيادي أبطال نابلس الذين تصدوا لاقتحام الاحتلال الهمجي"، مشددة على أنّ مقاومة شعبنا مستمرة، وأنّ هدم منازل المقاومين وعائلاتهم، سياسة فاشلة لن ترهب شعبنا ومقاومينا.

وأكدت أن شعبنا سيبقى على العهد حتى دحر الاحتلال وتحرير القدس وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة.