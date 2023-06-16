آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى

أدى الآلاف من الفلسطينيين صلاة الفجر في المسجد الأقصى اليوم الجمعة، رغم العراقيل والانتشار الكثيف لجيش الاحتلال في محيط المسجد.

وأوردت مصادر مقدسية، أن أعدادًا غفيرة من الرجال والنساء، ملأوا المصلى القبلي وسط أجواء روحانية تخللها الدعاء وقراءة القرآن.

وعقب صلاة الفجر، اعتكف المئات من المصلين في المسجد الأقصى، وسط ابتهالات دينية ودروس وقراءة القرآن وتناول وجبات الإفطار بشكل جماعي، والذي يتواصل حتى أداء صلاة الجمعة في المسجد.

وأطلق عشرات النشطاء والمؤسسات المقدسية دعوات للاعتكاف في المسجد الأقصى، بدءًا من تاريخ 19 يونيو/ حزيران الجاري؛ لحمايته من مخططات الاحتلال الرامية لتقسيمه وتهويده.

وتأتي حملة "الفجر العظيم" لاستنهاض الهمم والمشاركة الواسعة في صلاة الفجر، وعادت في واقع شهد تغييرات ميدانية وسياسية، في سياق الصراع مع الاحتلال.