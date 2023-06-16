الشعبية تدين احتجاز أمن السلطة لأحد كوادرها

أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة، إقدام الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية باحتجاز أحد كوادرها أحمد المشعطي في سجن أريحا، على خلفية دوره المقاوم للاحتلال.

واعتبرت الشعبيّة في بيان لها، أن ذلك يتعاكس مع موجبات مقاومة الاحتلال الذي يسارع في تنفيذ مشروعه بحسم الصراع على الأرض، واستخدامه العدوان والقتل ومصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان وغيرها لفرض ذلك، وهو ما يفرض على الجميع، بما فيهم أجهزة السلطة دعم مقاومة شعبنا وفصائله المقاومة بدلاً من ملاحقة منتسبيها.

ودعت الجبهة السلطة إلى الإفراج الفوري عن المشعطي، وأي معتقل أو محتجز على خلفية مقاومة الاحتلال.