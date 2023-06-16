حماس تعزي جمهورية نيجيريا بضحايا حادث القارب

أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن خالص التعازي والمواساة إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية، رئيساً وحكومة وشعباً، في ضحايا غرق القارب في نهر النيجر شمال وسط نيجيريا، والذي أسفر عن وقوع أكثر من مئة ضحية والعديد من المفقودين.

وعبّرت الحركة في تصريح صحفي الجمعة عن تضامنها وتعاطفها الكامل مع الشعب النيجيري الشقيق وعائلات الضحايا والمفقودين، سائلة الله تعالى الرّحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين، وأن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمكّنهم من تجاوز آثار هذا الحادث الأليم، وأن يحفظ نيجيريا وشعبها من كل مكروه وسوء.