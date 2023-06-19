حماس: جنين تفاجئ الاحتلال وتثبت أنها عصية على الانكسار

شدد المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم على أن المقاومة في الضفة المحتلة صلبة وقوية، والاحتلال أبعد ما يكون عن حسم المعركة ضد المقاومة في جنين.

وقال قاسم في تصريحات صحفية صباح الإثنين: "إن جنين تثبت اليوم مرة أخرى أنها عصية على الانكسار وحاضرة بالفعل المقاوم، وأن الاحتلال ما زال يتفاجأ في كل مرة يحاول أن ينهي المقاومة".

وأضاف: "الاحتلال سيفشل في هذه المعركة وفي كل معركة يخوضها ضد شعبنا، ولن يكون له مكان على أرضنا، وعليه أن ينتظر مزيدا من المقاومة في قادم الأيام".

وأوضح أن الاحتلال حاول الدخول للمخيم لكنه تفاجأ بهذا الفعل النوعي والإعداد من المقاومة والبسالة العظيمة وإيقاعه في كمين محكم وإصابة جنوده وآلياته.

واعتبر أن قدرة المقاومة على مفاجأة العدو بمزيد من التكتيكات والأدوات تشير إلى أنها تزداد اتساعاً أفقياً في الانتشار بالجغرافيا ورأسيا بالإعداد.

وأرسل قاسم التحايا للمقاتلين في كتيبة جنين من كتائب القسام وسرايا القدس ومعهم فصائل المقاومة الذين يتصدون لعدوان الاحتلال في جنين.