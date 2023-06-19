عناد الأطفال.. 7 خطوات عملية للتعامل معها؟

يعد العناد من الاضطرابات السلوكية الشائعة، وهو سلوك فطري لدى بعض الأشخاص، حيث يرفضون الأوامر أو يصرون على تصرفاتهم، وقد يحدث لفترة وجيزة أو في مرحلة عابرة، أو لربما يكون نمط متواصل وصفة ثابتة لدى البعض.

يبدأ العناد في مرحلة مبكرة من العمر، فالطفل قبل سنتين من العمر لا تظهر مؤشرات العناد في سلوكه، لأنه يعتمد كليًا على الأم في توفير احتياجاته، فيكون في حالة انقياد نسبي.

ومع بلوغ الطفل عامين، ولشعوره بالاستقلالية ونتيجة لنمو تصوراته الذهنية، تبدأ تتشكل لديه أولى مراحل العناد بما يجول في رأسه من رغبات.

أما في مرحلة المراهقة، فيكون العناد تعبيرًا للانفصال عن الأب والأم، ولكنه مع مرور الوقت يكتشف الطفل أو المراهق أن العناد ليس الطريق السوي لتحقيق المطالب، فيتعلم العادات الاجتماعية في الأخذ والعطاء.

ويكتشف أن التعاون والتفاهم يفتحان آفاقاً جديدةً في الخبرات والمهارات الجديدة، خصوصاً إذا كان الأبوان يعاملان الطفل بشيء من المرونة والتفاهم وفتح باب الحوار معه، مع وجود الحنان الحازم.

كيف نتعامل مع عناد الأطفال؟

خلصت دراسة عملية حديثة، إلى أن ثمة خطوات عملية للتعامل مع عناد الطفل: