حماس تزفّ الشهيدين الزعول والجعص وتؤكد مواصلة النضال والثورة

زفّت حركة حماس إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الشهيد زكريا الزعول (20 عامًا)، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت مساء الإثنين في بلدة حوسان غربي بيت لحم، والشهيد أمجد الجعص (48 عامًا)، من مخيم جنين متأثرا بإصابته أمس خلال عدوان الاحتلال على المخيم.

وبعثت حركة حماس في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء بالتعزية لذوي الشهيدين الزعول والجعص ومحبيهما، مؤكدةً أن تصعيد المقاومة في أنحاء أرضنا المحتلة هو الرادع الأكبر للاحتلال.

ووجهت الحركة التحية لأبناء شعبنا الثائرين في وجه الاحتلال والمنتفضين للثأر لدماء الشهداء، والمرابطين الذين يواجهون عربدة الاحتلال في المسجد الأقصى، مؤكدةً أن شعبنا سيواصل طريق النضال والثورة حتى دحر الاحتلال وتحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة.