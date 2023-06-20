حماس تبارك عملية إطلاق النار في رام الله

باركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية إطلاق النار البطولية قرب ما يسمى بمستوطنة عيلي شمال رام الله والتي أوقعت قتلى وإصابات محققة في صفوف قطعان المستوطنين.

وقال المتحدث باسم حركة حماس د. عبد اللطيف القانوع، مساء الثلاثاء: "إن العملية البطولية تأتي رداً على عدوان الاحتلال الصهيوني أمس على مدينة جنين، ولتلتقي ضربات المقاومة المتصاعدة في جنين وسلواد ومن كل مكان وتتصدى لجرائم الاحتلال وتواجه غطرسته".

وشدد على أن شعبنا الفلسطيني لن ينكسر أمام جبروت الاحتلال وجيشه، والمقاومة الفلسطينية ستواصل ضرباتها وردها بكل قوة على جرائم الاحتلال الصهيوني وتدنيس المسجد الأقصى وطرد المعتكفين من ساحاته والاعتداءات المستمرة بحق الأقصى.

وتوجه القانوع بالتحية إلى المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، مردفا نشد على أيدي مقاومينا وثوار شعبنا في كل مكان التي تضرب العدو بالعمليات النوعية والكمائن المحكمة والعبوات المتفجرة حتى رحيله عن كل أراضينا.