استشهاد شاب برصاص الاحتلال شمال طوباس

استشهد شاب، مساء الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال، شمال مدينة طوباس.

وأفادت وزارة الصحة بوصول شهيد، ومصاب بحالة مستقرة إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي.

وأضافت أن الشهيد هو الشاب خالد مصطفى عبد اللطيف صباح (24 عاما)، وقد تعرض لإصابة بالرصاص في الرقبة، ورصاصتين في الصدر ورصاصتين بالكتف، مشيرة إلى أن الإصابة الثانية كانت نتيجة السقوط، وحالتها مستقرة.

بدورها، أفادت مصادر محلية بأن وحدات خاصة من جيش الاحتلال اعترضت مركبة كان يستقلها الشاب، وأطلقت صوبه النار بصورة مباشرة، ما أدى إلى استشهاده في المكان.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة مخيم الفارعة جنوب طوباس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، وأعاقوا حركة المرور على الشارع الرئيس، وسط تحليق مكثف لطيران الاحتلال في سماء محافظة طوباس.