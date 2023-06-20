الشيخ قاسم: ما يحصل بالضفة استثناء لم يتصوره (الإسرائيلي)

وجه نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، "التحيّة للشعب الفلسطيني المجاهد البطل الذي قدّم نماذج رائعة في مواجهات جنين وشمال رام الله، وواجه الجيش (الإسرائيلي) والمستوطنين".

وقال الشيخ قاسم جاء خلال حفل افتتاح فعاليات مهرجان أفراح الأسرة بمناسبة أسبوع الأسرة، مساء الثلاثاء، "هذا حق مشروع للشعب الفلسطيني لأنّ كلّ صهيوني موجود على الأرض الفلسطينية المغتصبة هو محارب ومقاتل ومعتدٍ ومسلح، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يأخذ حقّه بنفسه، وأن يعمل من أجل أن يسترد أرضه وكرامته ومعنوياته، خاصة أنّ العالم المستكبر يقف إلى جانب (إسرائيل) المتعدية ولا يحمي هؤلاء الفلسطينيين أصحاب الأرض والكرامة والشرف".

وأضاف "كل التحية للمجاهدين والمجاهدات والشهداء في فلسطين، ونحن معكم إلى النهاية، وإن شاء الله ستكونون منصورين، خاصة أنّ ما يحصل الآن في الضفة هو استثناء لم يتصوره (الإسرائيلي) وهذا الاستثناء سيزداد أكثر فأكثر إلى أن يصبح استثناءات على طريق زوال الكيان".