هنية يلتقي رئيسي ويبحثان الأوضاع في فلسطين والمنطقة

التقى وفد حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة ظهر اليوم، رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران إبراهيم رئيسي، حيث بحثا خلال اللقاء التطورات السياسية في فلسطين وعلى المستوى الإقليمي والدولي.

وأشاد رئيس الحركة بدور الجمهورية الإسلامية في القضية الفلسطينية ودعم صمود شعبنا ومقاومته ومواقف رئيس الجمهورية خاصة خطابه خلال مهرجان يوم القدس العالمي.

وقدم هنية خلال اللقاء شرحًا لمجمل الأوضاع في فلسطين وخاصة سلوك الاحتلال الصهيوني وما يقوم به من جرائم ضد شعبنا في الضفة والقدس وفي المسجد الأقصى المبارك ومخططاته لتقسيمه زمانًا ومكانًا كمقدمة للسيطرة عليه، مشيرًا إلى تصاعد روح المقاومة والجهاد في الضفة وحالة الصمود والاحتضان الشعبي لها بما يقف في وجه المخططات الاستيطانية التهويدية.

واستعرض كذلك تبعات الحصار على غزة والحالة الإنسانية المترتبة عليه في المجال الطبي والتعليمي والإنساني، ودعا إلى تضافر الجهود لإنهاء الحصار بشكل كامل عن القطاع وتعزيز صمود أهلنا فيه.

من طرفه، أكد الرئيس الإيراني استمرار إيران قائدًا وحكومةً في سياسة بلاده الراسخة بالوقوف إلى جانب المقاومة والشعب الفلسطيني، كما أثنى على الأداء الإيجابي والوحدوي لحركة حماس في رعايتها ودعمها لكل فصائل المقاومة.