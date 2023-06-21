شاهد| ضابط مخابرات (إسرائيلي) يكشف العدد الحقيقي لقتلى عملية (عيلي)

روى والد الشهيد مهند شحادة تفاصيل اقتحام قوات الاحتلال لمنزل العائلة، في قرية عوريف جنوب نابلس، فجر اليوم.

وقال والد الشهيد، في لقاء مع مراسل "شبكة قدس"، إن ضابط مخابرات الاحتلال ركل المصحف الشريف بقدمه خلال عمليات التفتيش والتخريب في منزل العائلة.

وكشف أن ضابط الاحتلال أخبره أن مهند قتل خلال العملية التي نفذها في محطة وقود مع رفيقه خالد صباح، قرب مستوطنة "عيلي" 4 مستوطنين وجنديين.

وأشار إلى أن جنود الاحتلال نفذوا عمليات تخريب واسعة، في منازل العائلة، وحاولوا ترهيب الأطفال والنساء، وصادروا الهواتف قبل أن يعيدوها.

وقال والد الشهيد مهند شحادة إن قوات الاحتلال اعتقلت نجله إيهاب مع عدد من شبان البلدة.

وذكر أن ضابط مخابرات الاحتلال أخبره أن الجيش سيدمر العمارة السكنية التي تعيش فيها العائلة من أجل "تدفيعها ثمن العملية".