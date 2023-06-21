محدث|| شاهد.. شهيد وإحراق للممتلكات بهجوم واسع للمستوطنين على ترمسعيا

استشهد شاب فلسطيني وأصيب 3 آخرين بالرصاص الحي، إثر شن مستوطنون مسلحون، ظهر اليوم الأربعاء، اعتداءً واسعا على بلدة ترمسعيا، شمال مدينة رام الله، بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي طالت مركبات ومنازل للفلسطينيين في البلدة.

وقالت وزارة الصحة، إن شهيد وصل إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، إثر إصابته برصاصة في الصدر، إضافة لـ 3 إصابات بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، نتيجة عدوان المستوطنين وجيش الاحتلال على بلدة ترمسعيا.

وهاجم مستوطنون منازل المواطنين وأراضيهم في قرية "ترمسعيا" شمال رام الله، وسط محاولات من الأهالي للتصدي لهجوم المستوطنين.

وأشعل المستوطنون النار بمنازل المواطنين خلال الهجومِ، فيما وصف شهود عيان الحدث بـ "المجزرة".

كما أقدم المستوطنون على إحراق عدد من السيارات، وسط حالةٍ من الغضب في صفوف المواطنين الذي يحاولون التصدي لاعتدائهم، وهجوم البربري.

ودعاء أهالي بلدة "ترمسعيا" في رام الله للتصدّي لاعتداءات المستوطنين الذين ما زالوا يهاجمون البلدة.

وهاجم مستوطنون الليلة الماضية وفجر اليوم عددًا من مناطق بالضفة الغربية تخللها عمليات إحراق واعتداءات بحق الفلسطينيين.

وتصاعدت هجمات المستوطنين واعتداءاتهم ضد الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية وقراها، في الآونة الأخيرة.