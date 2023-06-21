"يوتيوب" تُطلق قريبًا أول قناة تسوق رسمية

من المقرر أن تُطلق منصة "يوتيوب"، خلال شهر حزيران/ يونيو الجاري، أول قناة رسمية للمنصة تختص في مجال التسوق؛ والتي ستكون الأولى عالميًا، وستُطلق الآن في كوريا الجنوبية.

وهذه هي المرة الأولى التي يفتح فيها يوتيوب قناة تسوق رسمية في أي بلد في العالم.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" عن مصادر مطلعة أن القناة الجديدة، المقرر افتتاحها في 30 حزيران/ يونيو الحالي، ستوفر منصة حية للتجارة للشركات، وتخطط لبث محتوى تسوق مباشر مع زهاء 30 علامة تجارية عند إطلاقها.

وقال مسؤول في موقع يوتيوب: "يلتزم موقع يوتيوب ببناء تجربة تسوق تفاعلية وغنية بالمعلومات وماتعة للمستخدمين جميعهم، ويشمل ذلك المستخدمين في كوريا".

وأضاف المسؤول: "لفعل ذلك، قد نجرب مجموعة متنوعة من ميزات التسوق YouTube Shopping من وقت لآخر في حين نواصل العمل الجاد لتحسين وتقديم أفضل تجربة لمستخدمينا".

وعام 2022، طرح يوتيوب علامة تبويب جديدة للتسوق في قسم الاستكشاف، ما يسمح لمنشئي المحتوى المؤهلين بوضع علامات على المنتجات في البث المباشر أو إدراج المنتجات ضمن مقاطع الفيديو الخاصة بهم، وهي تتيح للمشاهدين شراء هذه المنتجات.

وصرح فيليب شندلر؛ كبير مسؤولي الأعمال في شركة ألفا بت (الشركة الأم ليوتيوب) بأنها ستركز في جعل يوتيوب أكثر قابلية للتسوق، وذلك كجزء من الجهود المبذولة لتشجيع المزيد من منشئي المحتوى.

وأردف شندلر: "وهذا سوف يؤدي إلى المزيد من المحتوى والمشاهدين، وفي النهاية المزيد من الفرص لمعلني ألفا بت".

واستطرد: "لا يزال هذا الأمر ناشئًا، لكننا نرى الكثير من الإمكانات ويسهل على الناس التسوق من منشئي المحتوى والعلامات التجارية والمحتوى الذي يحبونه".