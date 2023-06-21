52 عملا مقاوماً وإصابة 8 مستوطنين في الضفة الغربية

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 52 عملا مقاوما، أدت إلى إصابة 8 مستوطنين.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 3 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، وإلقاء زجاجات حارقة في موقعين، و13 عملية تصدي للمستوطنين، وتحطيم 7 مركبات لهم، واندلاع المواجهات في 26 نقطة.

واندلعت مواجهات مع الاحتلال في كل من القدس، ورام الله وطوباس وطولكرم وقلقيلية وجنين، وبيت لحم ونابلس والخليل.

وأصيب 8 مستوطنين بالحجارة خلال الموجهات وتصدي الأهالي لهم في بلدة عوريف جنوب نابلس، كما حطم الشباب الثائر مركبات مستوطنين بعد استهدافها بالحجارة قرب شقبا وسنجل وترمسعيا.

وأطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال قرب بوابة نتساني عوز في طولكرم، ومعسكر عوفر في رام الله، وبلدة طمون في طوباس.

وألقى الشباب الثائر عبوة ناسفة على قوات الاحتلال قرب عزون، بينما حطموا مركبات مستوطنين بعد استهدافها بالحجارة في الفندق بقلقيلية.