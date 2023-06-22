النرويج وبريطانيا تدعوان لوضع حد لعنف المستوطنين

دعت النرويج وبريطانيا، اليوم الخميس، حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) إلى وضع حد لعنف المستوطنين بحق الفلسطينيين، ومحاسبة مرتكبي الجرائم.

ودعت النرويج، في تغريدة نشرها مكتب تمثيل النرويج في فلسطين، إلى محاسبة الجناة وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين من هجمات المستوطنين.

وأشارت، إلى المشاهد الفظيعة في عدة بلدات في الضفة الغربية، بما في ذلك ترمسعيا، والاعتداء على الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم من قبل المستوطنين، داعية لمحاسبة الجناة بالكامل، وحماية المدنيين.

وفي السياق ذاته، دعت بريطانيا، حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) إلى وضع حد لدائرة العنف في الأراضي الفلسطينية ومحاسبة مرتكبي الجرائم.

وأشار مكتب تمثيل المملكة المتحدة في الأراضي الفلسطينية، إلى المشاهد المروعة في بلدة ترمسعيا بالضفة الغربية، وتعرض الفلسطينيون للهجوم وتدمير الممتلكات من قبل المستوطنين.

وطالبت بوقف عنف المستوطنين، ومحاسبة مرتكبي الجرائم.

وشن مستوطنون أمس، والليلة الماضية سلسلة هجمات على عدد من القرى والبلدات في محافظتي رام الله والبيرة ونابلس، وأسفرت عن استشهاد شاب وإصابة العشرات، وإحراق عشرات المنازل والمركبات، وإلحاق أضرار كبيرة بممتلكات المواطنين.