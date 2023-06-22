تظاهرة للأسبوع الخامس في الطيرة غدًا ضد أوامر الهدم

دعت لجنة أصحاب الأراضي المتضررين غربي شارع 6 في الطيبة واللجنة الشعبية في المدينة بالداخل الفلسطيني المحتل، اليوم الخميس، الأهالي في المدينة والمنطقة، إلى المشاركة في الاحتجاج الأسبوعي والتظاهر ضد سياسة الهدم والتضييق على أصحاب الأراضي.

وستنظم التظاهرة الرابعة على التوالي، يوم غدٍ بعد صلاة الجمعة مباشرة، على مفرق الجلمة وأمام خيمة الاعتصام على الشارع الرئيس 444.

وجاء في بيان اللجنة الشعبية "ندعو كافة سكان الطيبة والمنطقة، وعلى رأسهم، رؤساء السلطات المحلية، شعاع منصور، ومأمون عبد الحي، وعبد الباسط سلامة، وكل أعضاء ومرشحي البلديات للمشاركة والوقوف إلى جانب أهالي الطيبة والمنطقة".

وأضاف أن "ألم المتضررين هو ألمكم جميعاً، ومخزون الأراضي المتبقية والمهددة هي لجميع سكان الطيبة، وعلينا العمل جميعًا لإلغاء كافة الغرامات ومنع مصادرة أراضي أجدادنا في السابق، وأحفادنا بالمستقبل، ومنع تقويد أرزاقنا".

كما دعت كافة أعضاء الكنيست، من كافة الأحزاب والتوجهات السياسية، لأن تكون مسألة الأرض في سلم أولوياتهم، مضيفة "أن المواطن ينتظر دعمكم ووقفتكم معنا، وحدة الصف والوقفة جنبا إلى جنب مطلوبة في ظل هذه الظروف".

ووزعت سلطات الاحتلال مؤخرًا 460 أمر إخلاء وهدم في الطيبة وقلنسوة والطيرة.