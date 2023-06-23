رضوان: الاحتلال يسعّر حربًا دينية بالمنطقة لن يسلم منها أحدٌ

نظّمت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بعد ظهر اليوم الجمعة، وقفة جماهيرية حاشدة في غزة دعماً للمقاومة في الضفة الغربية ونصرة للمسجد الأقصى.

وحذر القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان من حربٍ دينية يسعر أتونها الاحتلال، من خلال تدنيس المساجد وحرق المصاحف، مشددًا أن هذه الحرب لن يسلم منها أحدٌ، والاحتلال هو من يتحمل تداعياتها.

وقال رضوان، خلال وقفة جماهيرية نظمتها حركة حماس بمدينة غزة، إن القدس والمسجد الأقصى في خطر، والاحتلال يحاول الوصول للتقسيم الزماني والمكاني، مؤكدًا "لن يفلح الاحتلال في تغيير الوقائع في المسجد الأقصى ومدينة القدس".

وأشار رضوان إلى أن اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى منحىً خطير يستفز أبناء شعبنا الفلسطيني، محذرًا "لن نسمح للاحتلال بتغيير الوقائع داخل المسجد الأقصى، مهما كلفنا ذلك من ثمن".

ودعا رضوان جماهير شعبنا الفلسطيني إلى شد الرحال للمسجد الأقصى، وتكثيف الرباط فيه، ودعا قادة الأمة وعلماءها وشعوبها إلى دعم صمود وثبات أهلنا في القدس.

وشدد على أن المقاومة ستبقى الدرع والسيف المدافع عن المقدسات، مؤكدًا على ترابط الساحات الفلسطينية، داعيًا جماهير شعبنا بالضفة إلى تصعيد المواجهة والاشتباك، وتنفيذ العمليات داخل العمق الصهيوني.