وسائل الإعلام العالمية تصف الأوضاع بالضفة بـ”الكارثية”

وصفت وسائل الإعلام العالمية، الأوضاع بالضفة الغربية بالكارثية، بعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بضوء أخضر من (نتنياهو) وحكومته.

وبحسب تقرير للقناة الـ12، رصدت فيه عدد من وسائل الإعلام العالمية التي عكست مدى خطورة الأوضاع التي يعيشها الفلسطينيون تحت تهديد جيش العدو من جهة واعتداءات المستوطنين من جهة أخرى.

الاعتداء على قرية (ترمسعيا) و(عوريف) وغيرها من القرى الفلسطينية، والتي هاجمها عشرات المستوطنين وخربوا الممتلكات وحرقوا المنازل والسيارات والمحلات التجارية، كما تم الاعتداء على مسجد ومدرسة (عوريف) وتمزيق المصاحف والتي وثقتها عشرات مقاطع الفيديو التي نشرت على منصات التواصل الاجتماعي وتُظهر عشرات المستوطنين الملثمين الذين اعتدوا على الفلسطينيين بحماية جيش العدو.

وقد أكدت شبكة (سي إن إن) و(واشنطن بوست) و(الغارديان) و(أسوشيتد برس) والعديد من وسائل الإعلام الأخرى، على الضرر الشديد الذي سببه المستوطنون بالفلسطينيين، دون أي تدخل حقيقي من قبل جيش العدو.

وبالإضافة إلى ذلك، يلاحظ تقرير لشبكة (سي إن إن)، أن هناك زيادة مقلقة في تصعيد التوترات في الأراضي المحتلة.

ترجمة الهدهد