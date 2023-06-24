تدهور صحة أحد الطلبة المشاركين في الإضراب المفتوح عن الطعام

تعرّض الطالب "أحمـد صالح" للإغماء وتدهور في وضعـه الصحي نتيجة هبوطٍ حاد في مستوى السّكر وضغط الدّم، إثـر إضرابه عن الطعـام لليـوم الثـالث على التوالي، للمطالبة بالإفراج عن زملائـه المختطفين لدى جهـاز المخابرات بالضفة.

وكانت الكتل الطلابية في جامعة بيرزيت قد صعدت من خطواتها احتجاجا على اعتقال أجهزة السلطة رئيس مجلس الطلبة عبد المجيد حسن، وعدد من الكوادر الطلابية.

وأدى عدد من طلبة جامعة بيرزيت صلاة الجمعة يوم أمس في حرم الجامعة بدعوة من الكتلة الإسلامية، تضامناً مع الطلبة المعتصمين المضربين عن الطعام رفضا الاعتقال السياسي الذي يتعرض له أبناء الكتلة على يد أجهزة أمن السلطة.

وكان عشرة من أبناء جامعة بيرزيت ونخبة الحركة الطلابية قد شرعوا بإضراب عن الطعام ابتداءً من أول أمس الخميس، حتى الإفراج عن رئيس مجلسهم "عبد المجيد حسن"، وعضو مؤتمر مجلس الطلبة "يحيى فرح"، والطالب "فوزي أبو كويك".

كما أعلنت كتل طلابية في الجامعة في بيان لها، إغلاق حرم الجامعة بشكل كامل وتعليق المسيرة التعليمية بما يشمل كافة الامتحانات.

وحملت الكتل الطلابية الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة مسؤولية إغلاق الجامعة وسلامة الطلبة المعتقلين والمضربين عن الطعام.

ومددت أجهزة السلطة، الأربعاء الماضي، اعتقال رئيس مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت عبد المجيد حسن.

وقام جهاز مخابرات السلطة في رام الله بتمديد اعتقال رئيس مجلس الطلبة في الجامعة عبد المجيد حسن لمدة 10 أيام.

يأتي هذا التمديد بالتزامن مع إعلان الأطر الطلابية في جامعة بيرزيت، التشكيل النهائي لمجلس الطلبة لدورة عام 2023 – 2024، في ظل استمرار اعتقال رئيس مجلس الطلبة الطالب عبد المجيد حسن.

حرية نيوز