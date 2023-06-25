3 إصابات بجريمتي إطلاق نار في سخنين ويافا

أصيب شاب يبلغ 22 عاما، بجروح وصفت بالخطيرة، في جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة سخنين في الداخل الفلسطيني المحتل مساء السبت.

وفي يافا، أصيب شخصان بجروح خطيرة ومتوسطة من جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار.

ونُقل المصابان إلى مستشفيي "وولفسون" و"إيخيلوف".

وزعمت شرطة الاحتلال أنها فتحت تحقيقًا في ملابسات الجريمتين المنفصلتين اللتين لم تعرف خلفيتهما بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وأمس انطلق الآلاف من الفلسطينيين بالداخل بمظاهرة قطرية تنديدًا باستفحال الجرائم، وتواطؤ حكومة الاحتلال مع مافيا القتل، فيما أعلنت لجنة المتابعة العليا يوم نفير عام.