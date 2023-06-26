نتنياهو: نستعد لمرحلة ما بعد عباس

كشفت إذاعة كان العبرية، صباح الإثنين، عن تفاصيل جديدة من الجلسة المغلقة التي عقدتها لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، مؤخرًا، بحضور رئيس حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو.

وحين سئل نتنياهو عن موقف حكومته من السلطة الفلسطينية، قال، إن (إسرائيل) تستعد لمرحلة ما بعد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وبين أن (إسرائيل) لا ترغب في انهيار وسقوط حكم السلطة الفلسطينية، بل تستعد لمساعدتها ماليًا واقتصاديًا وتعزيزها.

وأضاف نتنياهو: لا يمكن أن نسمح بانهيار السلطة الفلسطينية، ولدينا مصلحة في استمرار بالقيام بمهامها، فهي تقوم بذلك بدلًا عنا.

وردًا على سؤال حول إقامة دولة فلسطينية، أجاب بجملة واحدة فقط: "يجب قمع طموحهم بدولة مستقلة .. على (إسرائيل) أن تسد الطريق أمام هذا الطموح".

المصدر: القدس