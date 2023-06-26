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"حماس" تطالب السلطة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين

الرسالة نت - الضفة المحتلة

طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أجهزة السلطة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في سجونها قبيل حلول عيد الأضحى المبارك.

ودعت حركة حماس في تصريح صحفي اليوم الإثنين كل الفصائل والقوى الوطنية والفعاليات الأهلية لإعلاء الصوت والضغط على المتنفذين في رئاسة السلطة للإفراج الفوري عن النشطاء والمعتقلين السياسيين كافة حماية لوحدتنا ولنسيجنا الوطني.

وأشارت الحركة إلى إن شعبنا الفلسطيني الصامد المرابط يخوض معركة مصيرية، في مواجهة عدوان الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه ضد شعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وخاصة المسجد الأقصى المبارك، ما يتطلب وحده الصف الوطني ودعم صمود شعبنا ومقاومته.

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