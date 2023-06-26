‎ردًا على منعه من التواصل مع ذويه.. الأسير وليد دقة يُعيد الدواء

أعاد الأسير المريض وليد دقة، اليوم الإثنين، الدواء لإدارة سجون الاحتلال في عيادة سجن الرملة، احتجاجاً على حرمانه من حقه بالاتصال مع عائلته.

وقالت عائلة دقة، في بيان مشترك مع حملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة، إن نجلها الأسير يرفض مماطلة إدارة السجن في "إجراء ترتيبات الاتصال"، رغم الوضع الصحي الحرج الذي يعاني منه. مؤكدة أنه يرفض أن يكون اتصاله على حساب رفاقه في الأسر.

ويذكر أن الأسير وليد دقة لا زال في انتظار قرار الإفراج عنه الذي لم تبت فيه محكمة الاحتلال بعد.

وقد أنهى الأسير وليد دقة محكومية المؤبد الفعلية الجائرة والبالغة 37 عاماً منذ 24 آذار 2023، ولكنه لا يزال معتقلاً بشكل تعسُّفي إثر إضافة سنتين على حكمه عام 2018 بدعوى محاولته مساعدة الأسرى بالاتصال بعائلاتهم، وفق بيان العائلة.

وجاء في بيان عائلة الأسير وليد دقة: "إننا، في عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة، إذ نطالب بالاستجابة الفورية لتلبية مطلب الأسير وليد دقة بالاتصال، لنعتبر مماطلة إدارة السجن في تلبية هذا الحق مواصلة لقرار المس بحياته من خلال دفعه لإعادة الدواء".

وطالبت، الهيئات والجهات المحلية والإقليمية والدولية بالتدخل الفوري لضمان حقوق الأسير وليد دقة، بما فيها الحق في الاتصال بعائلته، إلى حين البت بقرار الإفراج عنه.

ومساء اليوم، صرحت حملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة، بأن "لجنة الإفراجات" التابعة للاحتلال رفضت طلب محامي الأسير للإفراج المبكر عنه، بادعاء أن قانون "منع الإرهاب" ينطبق عليه.

وادعت اللجنة (الإسرائيلية)، وفق تصريح الحملة، أنه لا يحق للأسير وليد دقة طلب الإفراج المبكر.

ونوهت حملة الإفراج عن الأسير المريض وليد ودقة: "سيقوم طاقم المحامين المدافعين عن الأسير وليد دقة بدراسة القرار والاستئناف عليه إلى المحكمة المركزية".