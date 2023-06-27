الاحتلال يقتحم نابلس ويعتقل قياديًا في المقاومة

اقتحمت قوة خاصة برفقة العشرات من جنود الاحتلال (الإسرائيلي) فجر يوم الثلاثاء، مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أنّ تعزيزات كبيرة لجيش الاحتلال وقوة مشاة اقتحمت نابلس من جهة حوارة وبيت فوريك ومنطقة الضاحية، والمنطقة الشرقية.

وأفادت أن عدداً من المواطنين أصيب برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه لمدينة نابلس ومخيم بلاطة.

فيما اندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال بمحيط مخيم بلاطة.

وأشارت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت أحد قادة بكتائب شهداء الأقصى في مخيم بلاطة خليل مرشود الملقب بالتوست.

وسمع عدة انفجارات نتيجة تفجير فدائيون عبوات وأكواع محلية الصنع في طريق جيبات الاحتلال المقتحمة لمخيم بلاطة.