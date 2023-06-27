منتدى الإعلاميين يستنكر اعتقال الاحتلال الصحفي محمد مني

قال منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إن فصول استهداف الصحفيين تتوالى والتضييق الممنهج على حرية الرأي والتعبير ومحاربة حرية الصحافة، وذلك خلافاً لمواد للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، إذ اقدمت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) على اعتقال الزميل الصحفي محمد مني بعد مداهمة منزله في الضفة المحتلة في محاولة يائسة لإرهاب فرسان الإعلام الفلسطيني ومنعهم من أداء واجبهم المهني ودورهم الوطني.

وأدان المنتدى في بيان صحفي اليوم بأشد العبارات تواصل مسلسل استهداف الصحفيين في الضفة الغربية بصور وأشكال متعددة، معتبرًا ذلك تمادياً في ضرب مبادئ حقوق الإنسان وحرية الصحافة عرض الحائط.

وعبر منتدى الإعلاميين عن تضامنه التام مع الزميل محمد مني الذي تعرض للاعتقال لدى قوات الاحتلال سابقا، وشاطر 20 صحفي فلسطينيا معاناة الأسر في زنازين الاحتلال الغاصب دون أن ينال ذلك من إرادته وعزيمته.

ودعا المنظمات المعنية بحرية الصحافة وحماية الصحفيين للضغط على سلطات الاحتلال لإطلاق سراح الصحفيين الفلسطينيين القابعين في زنازينها.