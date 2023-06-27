القيادي سعيد يدعو للفت الانتباه في موسم الحج للعدوان على (الأقصى)

قال عضو قيادة حركة حماس في الخارج د. عبد الجبار سعيد، إن موسم الحج يعد فرصة للربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، ولفت الانتباه لما يتعرض له من عدوان صهيوني، والتأكيد على مسؤولية الأمة عن تحريره.

وأضاف القيادي سعيد اليوم الثلاثاء: "موسم الحج يعد فرصة لدعوة الأمة التصدي لاستهداف الاحتلال المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة، بما فيها القرارات الصهيونية المتتالية بشأن تكثيف سياسة إبعاد المقدسيين عن الأقصى، ومحاولات عزله، ومواصلة سياسة هدم المنازل، ضمن مساعيه الهادفة لتفريغ المدينة والأقصى من المرابطين.

ودعا سعيد أهلنا في القدس والداخل المحتل إلى ضرورة الاستمرار في شدّ الرحال نحو المسجد الأقصى والصلاة والرباط فيه، خصوصا في فترات الاقتحام بالصباح الباكر وبعد صلاة الظهر.

وأكد القيادي في حماس ضرورة مواصلة التحذير من مخططات تقسيم الأقصى وتهويده، في ضوء تجرؤ المستوطنين على أداء طقوس تلمودية علنية في المنطقة الشرقية من المسجد، تزامنا مع منع المصلين من الوجود في هذه المنطقة، الأمر الذي من شأنه مسارعة العدو في الانتقال من الحديث عن الحرب الدينية الصهيونية على المسجد الأقصى، إلى الشروع في تنفيذها فعلا.