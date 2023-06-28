أبرق النائب عبد الرحمن زيدان بالتهنئة إلى المقاومة الفلسطينية ولا سيما في الضفة الغربية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد أن المقاومة تسيرُ من تطورٍ إلى تطورٍ وأن روح المقاومة أثبتت أنها لم تخبُ ولم تنطفئ رغم كل محاولاتِ الاحتلال.

وأوضح أنه بالرغم من تعرّض المقاومة للملاحقة والعدوان إلا أنّها عادت أقوى من ذي قبلٍ.

وشدد أن المقاومة قد أثبتت بأنها حيّة وعميقة وأنها قادرة على تحقيق أهدافها رغم كل محولاتِ وأدها.

وكان قد أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس الشيخ حسين أبو كويك، أن شعبنا الفلسطيني لن يستسلم ولن يرفع الراية البيضاء، أمام قوات الاحتلال والمستوطنين، وسيواصل طريق المقاومة حتى دحر المحتل.

وأوضح أبو كويك أن "الارتدادات والفعاليات المقاومة المشهودة في الضفة الغربية، والتي تتصاعد في كل وقت، تشكل رسالة قوية موجهة للاحتلال، بإصرار شعبنا على مواصلة مقاومته ونضاله، والتي من الممكن أن تتدحرج إلى انتفاضة ثالثة".

وتابع قائلاً: "شعبنا يدافع عن أرضه وإنسانه ومقدساته، وصولاً إلى تحرره من هذا الاحتلال الغاصب"، مشدداً في الوقت ذاته على أن كل أساليب القمع والإرهاب التي يمارسها الاحتلال، لن تدفع شعبنا للاستسلام أو الرضى بالواقع الاحتلالي أو التسليم بالتهويد وتدنيس المقدسات وتقسيمها.

وذكر أن شعبنا مصر في الاستمرار في نهج المقاومة، رغم مخططات أجهزة السلطة التي تتساوق مع الاحتلال، في محاولات وأد المقاومة وإنهائها، مشيراً إلى ضرورة أن تظل البوصلة دوماً موجهة نحو الوحدة الوطنية لردع الاحتلال.