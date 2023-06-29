الاحتلال يداهم مناطق متفرقة بالضفة خلال عيد الأضحى

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) فجر اليوم الخميس والليلة الماضية، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

واقتحمت قوات عسكرية من جيش الاحتلال بلدة عصيرة القبلية قضاء نابلس، وداهمت شوارع البلدة ونغصت على الفلسطينيين فرحة العيد.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال عدة قرى وبلدات في محافظة جنين، وطالت مداهمات الاحتلال قرى جلبون وفقوعة والجملة شمال شرق جنين، وتعنك والطيبة ورمانة وطورة غربا، وبلدة سيلة الظهر جنوباً.

وكثفت قوات الاحتلال من وجودها العسكري في جنين وبلداتها، فيما نصبت حواجز متنقلة، ما أدى إلى إعاقة تحركات الفلسطينيين، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة.

وفي أول أيام عيد الأضحى، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً خلال مروره على حاجز عسكري جنوب غرب جنين.