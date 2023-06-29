المقاومة الفلسطينية تستنكر حرق القرآن في السويد

استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية حرق أحد المتطرفين في السويد نسخة من القرآن الكريم، مؤكدة أن هذا السلوك المشين يمثل عدوانًا سافرًا على ديننا وعقيدتنا واستفزازًا لمشاعر المسلمين.

وقالت الفصائل في تصريح صحفي اليوم، إن هذه الجريمة الفاشية العنصرية تأتي بموافقة السلطات السويدية في ظل أيام عيد الأضحى من شأنها إثارة العنف والتحريض باعتبارها عنصرية وإساءة مباشرة لأقدس المقدسات لدى المسلمين ولا تدخل في سياق حرية الرأي والتعبير.

وأضافت الفصائل أمام هذا الفعل الخطير على السلطات السويدية تقديم الاعتذار للمسلمين واحترام الرموز الدينية ولجم هذه الأفعال المشينة التي لها تداعيات كبيرة.