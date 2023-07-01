خاص|| متى سيعود أول فوج من حجاج غزة؟!

قال عادل صوالحة مدير عام الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الأوقاف، إن الحجاج أتمّوا أداء نُسُك الحج بعد أن صعدوا إلى عرفات، ثم مزدلفة، ثم البقاء على صعيد مِنى ثلاثة أيام التشريق.

وأشار صوالحة لـ"الرسالة نت" أنّ الحجاج صباح أمس الجمعة إلى الفنادق في مكة المكرمة، وسيبقون فيها حتى تاريخ 5/7/2023.

وستتوجه أول دفعة من الحجاج 5/7/2023، إلى المدينة المنورة، ليمكثوا فيها 4 أيام ثم تبدأ عملية تفويج الحجاج وعودتهم إلى أرض الوطن.

وذكر أن أول يوم ستقلع فيه الطائرات من المدينة المنورة نحو مطار القاهرة الدولي، سيكون في التاسع من يوليو القادم.

ويتوقع وصول أول فوج إلى قطاع غزة بتاريخ 10/7/2023 ، مبينًا أنه سيتم تفويج الحجاج على مدار أربعة أيام، ويصلون إلى مطار القاهرة ثم معبر رفح المصري وبعدها الفلسطيني.

وفي السياق ، أوضح أن ثلاثة وفيات فقط من حجيج قطاع غزة، إذ توفي مصباح موسى، ووفاء الحلو، وابتسام الشنطي، وكما هو معمول بالقانون السعودي، من يتوفى داخل مكة لا يتم خروجه لبلاده، ويدفن في مقابرهم.

من جهته، قال أمير أبو العمرين مدير دائرة الوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف، أنه من المتوقّع أن يبدأ الحجيج طواف الإفاضة في الأيام القادمة، وننتظر خفّة الزحام، حيث أن الحرم مكتظ جدًّا، لذلك لا نستعجل بهذا الطواف إلا للمضطرين أو الذي يستطيع أن ينطلق هو ويأتي بالطواف.

وقال أبو العمرين لـ"الرسالة نت"، إنه" خلال الأسبوع القادم، نكون قد أتممنا طواف الإفاضة والسعي وطواف الوداع، لتبدأ عملية الذهاب إلى المدينة المنوّرة بدءًا من صباح يوم الأربعاء وعلى مدار أربعة أيام".

وأوضح أنّ كل حاج سيمكث في المدينة، أربع ليالي وخمسة أيام، من ضمنها يوم السفر إلى المدينة، ورحلات المغادرة من المدينة إلى قطاع غزة يوم الأحد القادم الموافق 9-7-2023.