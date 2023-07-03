مباشر: جيش الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية بجنين

أعلن جيش الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، بدء عملية عسكرية واسعة النطاق في جنين بالضفة المحتلة.

واستهدف جيش الاحتلال بطائراته منزلاً بمخيم جنين مما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

وأوضحت مصادر محلية، أن أكثر من 130 مدرعة لجيش الاحتلال اقتحمت المخيم من عدة محاور.

لا زالت الانفجارات تسمع في جنين ومخيمها وهي ناتجة عن غارات (إسرائيلية) من جهة، ومن جهة أخرى بفعل الاشتباكات وتفجير العبوات والأكواع في آليات الاحتلال.



يتبع ..