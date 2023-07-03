بالتفاصيل والصور| شاهد خسائر العدو خلال عدوانه على جنين

نستعرض في هذا التقرير حصاد المقاومة الباسلة في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، في إطار تصدي مقاوميه الأبطال للعدوان (الإسرائيلي) الواسع وغير المسبوق منذ 20 عاما، منذ فجر اليوم الإثنين.

يديعوت أحرنوت: إصابة جندي (إسرائيلي) بتبادل إطلاق نار على أطراف مخيم جنين

كتائب القسام - كتيبة جنين : جنودنا يمطرون قوات الاحتلال في محيط مخيم جنين بصليات من الرصاص والعبوات المتفجرة.

كتيبة جنين: قواتنا تهاجم الاحتلال عند محور الحواشين في مخيم جنين وتجبره على التراجع في تلك المنطقة.

كتائب القسام في مخيم جنين: مقاتلونا فجروا عبوات ناسفة في آليات عسكرية (إسرائيلية)

كتيبة جنين: مجاهدونا أفشلوا عددا من محاولات التقدم لقوات الاحتلال على أكثر من محور.

كتيبة جنين: ضمن عملية #بأس_جنين وفي إطار الرد على العدوان المستمر والمتصاعد من قبل قوات الاحتلال بعون الله وقوته وتوفيقه تمكنت وحدة الهندسة من تفجير عدد من العبوات الناسفة التي تدخل الخدمة لأول مرة بآليات الاحتلال وتصيبها بدقة.

شاهد| اللحظات الأولى لتفجير المقاومين الفلسطينيين عبوة شديدة الانفجار بجرافة عسكرية لقوات الاحتلال في مخيم جنين.



شاهد | لحظة إسقاط طائرة (درون) بعد استهدافها بالرصاص في سماء مخيم جنين.

كتيبة جنين: تفجير عبوة “تامر” في آلية مصفحة إسرائيلية مما أدى إلى إعطابها.

اقرأ للمزيد.. مقاومو جنين: نعمل في ميدان واحد وكلّما تقدّم الاحتلال كانت المقاومة أكثر قوة

الإعلام العبري: تفجير عبوات ناسفة في آليات عسكرية (إسرائيلية) في جنين.

اللحظات الأولى لتفجير عبوة شديدة الانفجار بجرافة عسكرية لقوات الاحتلال على مدخل مخيم جنين.

كتائب القسام – مخيم جنين: نخوض معركة الدفاع عن مخيم جنين موحدين كتفا بكتف ولن يفلح العدو في كسر إرادتنا.

سرايا القدس: معنويات مجاهدينا عالية ولن يكسرها قصف أو حصار ولا سبيل سوى النصر أو الشهادة

كتيبة جنين: حققنا إصابات مباشرة في آليات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مخيم جنين

شاهد | جانب من الاشتباكات العنيفة التي تخوضها المقاومة مع قوات الاحتلال في مخيم جنين