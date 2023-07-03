القيادي حنيني: العدوان على جنين لن يكسر المقاومة

أكد القيادي في حركة حماس عبد الحكيم حنيني أن العدوان الصهيوني الهمجي على مدينة جنين ومخيمها، لن يكسر المقاومة ولن يوهم إرادة شعبنا الصامد البطل، ولن يحقق للعدو أيًّا من مآربه الخبيثة.

وقال حنيني إن شعبنا ومقاومتنا في جنين والمخيم الصامد، سيخوضون المعركة مع الاحتلال موحدين متسلحين بالإيمان بالله ثم بإرادة شعبنا العظيم الذي سيلقن العدو درسًا أقسى من درس جنين 2002، وسيحطم أسطورة جيشه الذي هزمه ثوار الضفة ومقاوموها في عمليات بطولية عديدة على مدار الأشهر الماضية.

ووجه القيادي حنيني التحية لأبطال شعبنا في جنين ومخيمها، وشد على أيديهم، معبراً عن ثقة حماس بأنهم سيضربون العدو عن قوس واحدة.

ودعا أبناء شعبنا المجاهد في كل المناطق للنفير والخروج للميادين تأييدا للمقاومة وتعبيرا عن الغضب أمام عدوان الاحتلال.

واستشهد اليوم الاثنين 6 شبان فلسطينيين في أقل من 10 ساعات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم شاب في البيرة، و4 شهداء في جنين.

وتواصل المقاومة في جنين التصدي للعدوان (الإسرائيلي)، حيث أعلنت افشال محاولات تقدم على أكثر من محور بعد خوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال.

وأصيب جندي (إسرائيلي) بجراح خلال الاشتباكات مع المقاومة في جنين، بينما تمكن المقاومون من إسقاط طائرتي (درون) بعد استهدافهما بالرصاص في سماء المخيم.

وأعلنت كتائب القسام في مخيم جنين عن تمكن مجاهديها من إمطار جنو الاحتلال بالرصاص، وتفجير أكثر من آلية لجيش الاحتلال بعبوات جانبية أصابتها إصابات مباشرة وألحقت بها أضرارا بالغة.

وذكرت الكتائب أن مقاتليها يواصلون الاشتباك مع جيش الاحتلال على أكثر من محور لمنع تقدمه داخل المخيم.

كما استهدف مقاومون جرافتين عسكريتين لجيش الاحتلال، بعبوتين متفجرتين في شارع الناصرة بمدينة جنين، وآلية أخرى عند أحدٍ مداخل المخيم.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية أكثر من 15 غارة استهدفت مناطق مأهولة في مخيم جنين، واستهدفت مركبات ومنازل.

وشهد المخيم انتشاراً لقناصة الاحتلال على أسطح المباني، بينما خلفت الجرافات الإسرائيلية دماراً واسعاً في شوارع ومنازل مخيم جنين.