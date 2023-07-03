مصادر للجزيرة: المقاومة بغزة تُحذر من تمادي الاحتلال بعدوانه على جنين

حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، الاحتلال (الإسرائيلي) من التمادي في عدوانه على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية.

ونقلت قناة الجزيرة الفضائية عن مصادر مطلعة (لم تُسمها) أن المقاومة في غزة أوصلت رسالة لأطراف دولية بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي فورا على مخيم جنين.

وأبلغت المقاومة، الأطراف بأنه إذا لم يوقف الاحتلال عدوانه فإن الأوضاع مرشحة لتصعيد واسع.

وشددت المقاومة في رسالتها للأطراف الدولية أنها قادرة على الرد بالطريقة والمكان المناسبين، وفق ما أوردته الجزيرة.

وفي وقتٍ سابق من اليوم عقبت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة على العدوان في بيان لها: بالقول "نحن في حالة انعقاد دائم لمتابعة العدوان الهمجي على جنين"، مؤكدةً أن المقاومة في كل الساحات لن تسمح للاحتلال بالتغول على جنين وأهلها أو الاستفراد بهم.

وشددت "الغرفة المشتركة" في بيانها أن استمرار عدوان الاحتلال وسلوكه هو ما يحدد شكل رد المقاومة.

وبدأ جيش الاحتلال قبيل الفجر بساعات باقتحامٍ واسع لمدينة جنين ومخيمها، يرافقه غارات جوية استهدفت عدة أهداف، ما أسفر حتى اللحظة عن ارتقاء 8 شهداء وإصابة 50 آخرين، بينهم 10 بحالة خطيرة، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة.

وتصدت الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة لاقتحام جنين ومخيمها، باستهداف الآليات العسكرية بالعبوات الناسفة شديدة الانفجار، والاشتباك المسلح مع الجنود على أكثر من محور، كما أسقطت طائرتين مسيرتين ونصبت كمائن للجنود.

وتحدت المقاومة جيش الاحتلال أن يعلن خسائره المؤكدة بين قتيل ومصاب في جنين، بحسب بياناتٍ صدرت عنها اليوم، في حين اعترف الاحتلال بإصابة أحد جنوده بجراحٍ طفيفة.