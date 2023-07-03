الصحة: نعمل بخطة طوارئ قصوى في جنين

أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أن الوزارة تعمل بـ "خطة طوارئ قصوى" في جنين لتقديم العلاج اللازم للجرحى وتوفير كافة الاحتياجات الصحية اللازمة.

ونوهت الكيلة في تصريح صحفي تلقته "الرسالة نت"، إلى أن الوزارة قامت، منذ اللحظات الأولى لعدوان الاحتلال على جنين، بتجهيز مراكز علاج وأقسام عناية مكثفة في محيط مدينة جنين والمحافظات المجاورة.

وأردفت: "تعمل الطواقم على تنسيق مستمر لنقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات قلقيلية ونابلس لتخفيف الضغط وتقديم ما يلزم من علاج".

واستطردت: "أرسلنا ما يلزم من طواقم تشمل أطباء وممرضين ومستلزمات طبية ووحدات دم وسيارات وطواقم إسعاف إلى عدد من مراكز العلاج في جنين ونابلس وقلقيلية لإسناد عمل الطواقم وتقديم العلاج في الوقت اللازم".

وتعمل مستشفيات محافظة جنين ومراكز الرعاية الصحية فيها ضمن خطة طوارئ صحية تم إعدادها مسبقاً احتمالاً لأي طارئ في ظل تصاعد عدوان الاحتلال في جنين والمحافظات الأخرى، وفق بيان وزارة الصحة.

وطالبت وزارة الصحة، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفوري لوقف الاعتداء الإسرائيلي في جنين والسماح لطواقم الإسعاف الوصول للجرحى ونقلهم.

ودعت إلى "لجم" اعتداءات الاحتلال على مراكز العلاج وطواقم وسيارات الإسعاف.

واستُشهد ثمانية فلسطينيين وأُصيب 50 آخرون صباح اليوم الاثنين، جراء اعتداءٍ واسع نفذه جيش الاحتلال على مخيم جنين، شمال الضفة الغربية، تخلله قصف جوي لعدة أهداف، واقتحامات ومداهمات لمنازل المواطنين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريحٍ محدثٍ لها وصل لـ"الرسالة نت" إن العدوان الإسرائيلي على جنين، أسفر عن استشهاد 8 مواطنين وإصابة 50 آخرين؛ بينهم 10 في حالة خطيرة، مرجحةً ارتفاع عدد الشهداء بسبب وجود إصابات حرجة.