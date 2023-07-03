دعوات متواصلة للنفير العام في الضفة نصرة لجنين

تواصلت الدعوات للنفير العام والالتحام مع الاحتلال والمشاركة في المسيرات الغاضبة نصرة لمخيم جنين الذي يتعرض لعدوان صهيوني واسعٍ، .

من جانبها دعت القوى الوطنية والإسلامية إلى المشاركة في المسيرات الشعبية الغاضبة بعد صلاة المغرب اليوم الاثنين 3/7/2023 من مختلف مساجد مدن وقرى الضفة الغربية دعما واسنادا لمخيم جنين البطل ورفضا للظلم والعدوان الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن تأدية صلاة الغائب على شهداء جنين ستكون بعد صلاة المغرب في مختلف المساجد ثم الانطلاق إلى المسيرات الشعبية.

وفي السياق ذاته، دعا حراس الجبل في محافظة نابلس للحشد والمشاركة بكافة أشكال المقاومة وإشعال المواجهة في نقاط التماس مع المحتل وحول المستوطنات.

وأعزت كتائب القسّام بالضفة الغربية لمجاهديها وخلاياها المنتشرة في جميع محافظات الضفة الغربية والقدس بضرب المحتل في جميع أماكن تواجده بكل السبل والوسائل المتاحة.

وأكدت على أن جميع الخيارات مفتوحة أمام المجاهدين للرد على تغول الاحتلال ولجم عدوانه المتواصل على جنين ومخيمها.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية في رام الله والبيرة في وقتٍ سابقٍ من اليوم، كافة أبناء شعبنا وقطاعاته ومؤسساته للنزول للشوارع والدفاع عن حقنا في الحياة والوجود أمام آلة الاحتلال الهمجية وإعلان النفير والتوجه لنقاط التماس، إسنادًا لمخيم جنين.

كما دعت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية أبناء شعبنا في كل مدننا وقرانا ومخيماتنا في الضفة الغربية، لتفعيل المواجهة مع الاحتلال ومساندة جنين وتلقين العدو دروسًا قاسية ردًا على عدوانه.

ووجهت الغرفة المقاومين في كل الساحات للاستعداد للرد على العدوان حال قرر الاحتلال مواصلة جريمته والتمادي في عدوانه.

كذلك أعلنت مجالس اتحاد الطلبة في جامعتي النجاح وبيرزيت تعليق الدراسة اليوم الاثنين والتوجه لحواجز الاحتلال اسناداً لجنين.

وكانت قد دعت الكتلة الإسلامية في الضفة الغربية أبناء الجامعات، إلى النفير العام وتصعيد المـواجهة، والاشـتـباك مع المحـتل في جميع أماكن تواجده.