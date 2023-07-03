قيادي بجنين يكشف للرسالة تطورات الوضع في المخيم

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بمخيم جنين ماهر الأخرس، إن قوات الاحتلال وقعت في مجموعة كمائن محققة خلال اجتياحها للمخيم، في إشارة إلى إدارة ميدانية محكمة لمواجهة الاحتلال.

وأكدّ الأخرس لـ"الرسالة نت"، أنّ الاحتلال استعان بعديد الآليات لتأمين الطرق، ويتفاجأ عند دخول حاملات الجنود بانفجارات وألغام، أوقعت إصابات محققة لدى الجنود، ما يشير لتخطيط محكم للمقاومة في هذه المواجهة.

وأوضح أن الاحتلال لم يصل لمركز المخيم، في ظل حقول الألغام التي أحيطت به، مشيرا إلى أنه حاصر منزلا يتواجد فيه بعض المقاومين، وتفاجأ بوقوعه في كمين محكم.

وذكر الأخرس أن الاحتلال يعمل على جسّ نبض قدرة المقاومة وما تملكه من إمكانات.

وأكدّ أن اجتياح الاحتلال لمركز المدينة سيجعلها معركة حاسمة وستكون ملحمة كبيرة جدا، ستوقع العشرات من جنوده قتلى، وتؤدي لاستشهاد العشرات من سكان المخيم.

وبين أن مركز المخيم يعني اندلاع مواجهة قوية وحاسمة، "والمقاومة تظهر قوة وإبداعا في إدارة المواجهة رغم المجازر والجرائم التي يرتكبها الاحتلال".

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها لمخيم جنين منذ ساعات الصباح، في ظل ارتقاء لعشرة شهداء بحسب آخر إحصائية صدرت عن وزارة الصحة.

وأكدّت المقاومة وقوع إصابات محققة في صفوف جنود الاحتلال خلال المواجهة الضارية، باستهدافها لعدد من ناقلات الاحتلال.