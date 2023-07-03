حزب الله يُشيد بتصدي المقاومة للاحتلال في جنين

شدد حزب الله اللبناني على أن ما يحدث في مدينة ومخيم جنين، شمال الضفة الغربية، "عدوان صهيوني متجدد". منددًا بـ "الصمت العالمي والعربي".

وأدان حزب الله في بيان له اليوم الاثنين، العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، وترويع المواطنين الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم، وأعمال القتل والاعتقال التعسفية والإرهابية التي تمارسها قوات الاحتلال بحقهم.

وقال إن الصمت العالمي والعربي على ما يحدث في جنين "يشجع العدو على التمادي بأعماله الإرهابية الخطرة".

وأشاد الحزب بـ "التصدي البطولي" لفصائل المقاومة الفلسطينية وأبناء مخيم جنين؛ "الذين يواجهون قوات الاحتلال بكل شجاعة وثبات، موقعين الخسائر في قوات نخبته وآلته الحربية".

وأردف: "لقد أثبت المجاهدون الفلسطينيون مرة جديدة يقظتهم وقدرتهم على الوقوف بوجه غطرسة العدو وإفشال أهدافه رغم زجه بقوات النخبة واستخدامه أكثر الأسلحة تطورًا وفتكًا".

ونوه: "ستكشف نتائج هذه المعركة حماقة العدو وفهمه الخاطئ لإرادة شعبنا الفلسطيني المقاوم الذي يملك القوة والعزيمة ولديه الكثير من الخيارات والوسائل التي ستجعل العدو يندم على فعلته".

وأكد "حزب الله" وقوفه ودعمه "المطلق" في كل الخيارات التي يراها الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة مناسبة لردع الاحتلال وحماية الشعب ومقدساته.