استمع| رسالة شديدة اللهجة من مواطن بجنين لمسؤول بمخابرات السلطة

وجَّه أحد المواطنين من مخيم جنين رسالة شديدة اللهجة، ردا على مسؤول بمخابرات السلطة الفلسطينية في جنين، عرض فيها الأخير إمكانية استقبال مقر المخابرات المواطنين من المخيم.

وقال المسؤول الذي يلقب (أبو حديد) في التسجيل الصوتي "عمموا في القروبات على جميع أهلنا في جنين أن مقرنا مفتوح للجميع ليكون مأوى لهم".

ورد المواطن بغضب: "أنتم الأجهزة الأمنية جواسيس، وعائلاتنا ما بتفوت عند جواسيس، روحوا أوقفوا للمخيم بدل ما تستقبلوا العائلات، ظليتوا قاعدين في المقرات بسلاحكم..".

ورغم العدوان المتواصل على جنين والإعلان عن "وقف التنسيق الأمني"، قمعت أجهزة أمن السلطة تظاهرة متوجهة إلى قبر يوسف في نابلس، للتنديد بجرائم الاحتـ.ـلال بمخيم جنين.

وتداول نشطاء مقاطع مصورة لتكسير مركز الشرطة وإطلاق النار عليه في جبع من قبل المواطنين بسبب استمرار السلطة في اعتقال المطارد مراد ملايشه.