وقفة وسط رام الله تنديدا بعدوان الاحتلال على جنين

شارك أبناء شعبنا، مساء اليوم الثلاثاء، في وقفة وسط مدينة رام الله، استنكارا لعدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها.

وتخلل الوقفة، مسيرة جابت شوارع المدينة وسط هتافات مستنكرة لجرائم الاحتلال وعدوانه على مدينة جنين ومخيمها، وهتافات مساندة لصمود جنين في وجه العدوان الإسرائيلي عليها.

وأعرب المشاركون في الوقفة والمسيرة عن غضبهم من الصمت الدولي إزاء جرائم الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها، وطالبوا بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال الذي لا يتوانى عن ارتكاب الجرائم بحق أبناء شعبنا في جنين وكافة محافظات الوطن.

وكان قد أصيب شابان بالرصاص الحي، واعتقل آخر في وقت سابق من اليوم، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، عقب قمعها لمسيرة خرجت تنديدا بالعدوان (الإسرائيلي) المتواصل على مدينة جنين ومخيمها، والذي أسفر حتى اللحظة عن ارتقاء 11 مواطنا، وإصابة أكثر من 100، وإحداث تدمير وخراب واسعين في ممتلكات المواطنين والبنية التحتية.