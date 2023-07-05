القانوع: انتصار جنين امتداد لانتصار شعبنا في معركة سيف القدس

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) د. عبد اللطيف القانوع أن المقاومة في مخيم جنين أفشلت أهداف الاحتلال الصهيوني، وحققت انتصاراً جديداً على جيشه، وحافظت على معادلة الردع معه.

وقال القانوع الأربعاء: "إن انسحاب قوات الاحتلال الصهيوني من مخيم جنين جاء تحت وقع ضربات المقاومين ووحدة شعبنا بكل أطيافه خلف المقاومة"، مشددا على أن انتصار جنين هو امتداد لانتصار شعبنا في معركة سيف القدس التي ثبتت قواعد اشتباك ومعادلة جديدة مع الاحتلال.

وتوجه الناطق باسم الحركة بالتحية لشعبنا الفلسطيني وكل الأذرع العسكرية والخلايا المسلحة من مختلف الفصائل في مخيم جنين على هذا الصمود الأسطوري وانتصار المقاومة.