جنين تشيّع شهداءها وتتعّهد بمواصلة طريق المقاومة

شيعت جماهير الشعب الفلسطيني شهداء مخيم جنين الذين ارتقوا جراء العدوان الصهيوني على المخيم والذي استمر يومين متتاليين.

وردد المشاركون في موكب التشييع هتافاتٍ مناصرة للشهداء والمقاومة ولمخيم جنين الذي دحر الاحتلال خائبًا يجر أذيال الهزيمة.

ورفع المشاركون أصابع السبابة مردّدين "الجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا".. " على الشهادة تبايعنا نحن وكل الكتيبة"

وأكد أهالي الشهداء على مواصلتهم طريق المقاومة رغم سيل الدماء النازف، وأن أرواحهم وأرواح أبنائهم فداءً للمخيم وكرامته.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى جنين الحكومي متوجهًا إلى مقبرة الشهداء في جنين.

وارتقى خلال عدوان الاحتلال على جنين خلال اليومين الماضيين 12 شهيداً، بينهم خمسة أطفال، إلى جانب إصابة أكثر من 140 فلسطينيا، بينهم نحو 30 إصابة حرجة.