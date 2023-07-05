الاحتلال اعتقل 47 فلسطينيًا من غزة منذ مطلع 2023

رصد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، 47 حالة اعتقال من قطاع غزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، منذ مطلع العام الجاري 2023. منوهًا إلى أن أكثر من نصف الحالات اعتقلوا قرب الحدود الشرقية للقطاع.

وذكر "مركز فلسطين" في بيان له تلقته "الرسالة نت" اليوم الأربعاء، أن الاعتقالات من قطاع غزة تراجعت بشكل كبير عما كانت عليه قبل انسحاب الاحتلال من القطاع عام 2005. مؤكدًا: "لكنها لم تتوقف خلال الأعوام التي تلت الانسحاب".

ولفت النظر إلى أن مخابرات الاحتلال واصلت استخدام معبر بيت حانون "إيرز" كـ "مصيدة" للإيقاع بالسكان المدنيين في قطاع غزة، وابتزازهم واستغلال حاجاتهم الإنسانية.

ووثق المركز الحقوقي، اعتقال الاحتلال ثلاثة مواطنين على معبر إيرز؛ بينهم مريض بالسرطان، خلال النصف الأول من العام 2023.

ونبه إلى أن بوارج الاحتلال الحربية واصلت استهداف الصيادين خلال ممارسة عملهم قبالة شواطئ غزة، بملاحقتهم وإطلاق النار عليهم ومصادرة شباكهم ومراكبهم واعتقالهم.

واعتقل الاحتلال 17 صيادًا فلسطينيًا خلال الشهور الأولى من عام 2023 في أربع عمليات متفرقة؛ 2 منهم أصيبوا بالرصاص نتيجة إطلاق النار المباشر عليهم، وجميعهم تم إطلاق سراحهم بعد التحقيق لفترات مختلفة.

وأفاد بأن جيش الاحتلال اعتقل 26 شابًا، خلال محاولتهم اجتياز الحدود الشرقية لقطاع غزة باتجاه الداخل الفلسطيني المحتل 48 من جنوب القطاع ووسطه شماله، وتم تحويلهم للتحقيق، وأطلق سراح غالبيتهم.

ولفت النظر إلى أن جيش الاحتلال اعتقل مواطنًا من قطاع غزة، من سكان دير البلح، على حاجز عسكري قرب بلدة عصيرة الشمالية شمالي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، خلال وجوده للعلاج في مستشفى النجاح.

وأصدرت محاكم الاحتلال العسكرية، منذ بداية العام الجاري، أحكامًا بالسجن الفعلي بحق عدد من أسرى غزة؛ تراوحت بين 30 شهرًا إلى 6 سنوات.

ويُواصل الاحتلال، وفق مركز فلسطين الحقوقي، اعتقال 179 أسيرًا من قطاع غزة؛ أقدمهم الأسير ضياء زكريا الفالوجي المعتقل منذ أكتوبر/ تشرين أول عام 1992، ومحكوم بالسجن المؤبد.

ويحرم الاحتلال ما يقارب من نصف أسرى قطاع غزة من الزيارة (العائلية) منذ أكثر من 5 سنوات متواصلة.

وطالب مركز فلسطين المنظمات الدولية التدخل والضغط على الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال والابتزاز التي يتعرض لها سكان قطاع غزة، والسماح بحرية التنقل دون التعرض للاعتقال.