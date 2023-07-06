دعوات للحشد وإحياء الفجر العظيم في المسجد الأقصى غدًا الجمعة

انطلقت دعوات فلسطينية لأداء صلاة فجر يوم غد الجمعة، في المسجد الأقصى وإحياء الفجر العظيم فيه؛ لإفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه.

وأكدت الدعوات على ضرورة تكثيف الرباط في المسجد الأقصى، وشد الرحال إليه من الضفة والقدس والداخل المحتل.

وشددت على أهمية الرباط للتصدي لاقتحامات المستوطنين واستفزازاتهم، ومواجهة مخططات التهويد وابتقسيم الزماني والمكاني.

وتأتي هذه الدعوات في مواصلة اقتحامات المستوطنين للمسجد، حيث اقتحم 248 مستوطنا الأقصى صباح اليوم تحت حماية قوات الاحتلال.

وأحصى مركز فلسطيني معطى "معطى" حالتين إبعاد عن أماكن السكن وعن المسجد الأقصى، و(68) عملية اعتقال نفذتها قوات الاحتلال ضد المقدسيين، فيما بلغ عدد المستوطنين الذي اقتحموا المسجد الأقصى (3726) مستوطنا، خلال يونيو الماضي.

واستهدفت قوات الاحتلال مؤخرا أبواب المسجد بالإغلاق خلال أيام عيد الأضحى المبارك، في تطور خطير ضمن تهويده والتضييق على المصلين.

كما ارتفعت وتيرة استهداف سلطات الاحتلال وجماعاته الاستيطانية لمصلى باب الرحمة والمنطقة الشرقية في المسجد الأقصى المبارك، في محاولات متصاعدة للسيطرة على المنطقة وتمرير التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.