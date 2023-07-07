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 مكتب العمل الشبابي لحماس ينظم ملتقى شباب العالم الإسلامي

أنقرة- الرسالة نت

نظم مكتب العمل الشبابي في حركة المقاومة الإسلامية حماس ملتقى شباب العالم الإسلامي بنسخته الثانية للعام 2023م، في العاصمة التركية أنقرة.

وانطلق صباح اليوم الجمعة وسط مشاركة المئات من المؤثرين والنشطاء الشباب في العالم العربي والإسلامي، من 44 دولة، فيما يشارك عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس مكتب العمل الشبابي  فتحي حماد في الملتقى.

ويهدف المؤتمر لتحشيد الطاقات نحو القضية الفلسطينية، القضية المركزية لشعوب الأمة العربية والإسلامية، وتحفيز الطاقات نحو نصرة هذه القضيّة عبر عناوين ثوابتها المختلفة وفي مقدمتها ثوابت تحرير الأسرى والمسرى وحق العودة.

 

 

 

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https://alresalah.ps/p/286258

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