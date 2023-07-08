الآلاف يتظاهرون في عمان وروما ونيويورك نصرةً لجنين

تظاهر الآلاف في العاصمة الأردنية، والعاصمة الإيطالية، ومدينة نيويورك، تنديدًا بالعدوان (الإسرائيلي) على مدينة جنين، وتضامنًا مع الفلسطينيين.

ورفع المتظاهرون في العاصمة الأردنية عمّان، اللافتات المنددة بالعدوان (الإسرائيلي) على جنين، ومن بينها، "من عمان تحية لجنين الأبية"، "الأقصى الأقصى أقصانا.. من أجله سالت دمانا".

وقال القيادي الأردني زكي بني ارشيد خلال المسيرة التي جابت شوارع العاصمة الأردنية: "رسالة تتجاوب مع صدى انتصار جنين بالأمس، واليوم نابلس، وغدًا القدس، يتردد صداها بعمان لتقول لا نقبل أن يُستفرد بجنين والمقاومة".

وفي العاصمة الإيطالية روما، شارك العشرات في وقفة إسنادية للأهالي في مدينة جنين، ضد العداون (الإسرائيلي) عليهم مطلع الأسبوع المنصرم.

وشارك العشرات أيضًا في وقفة تضامنية في مدينة نيويورك الأمريكية، دعمًا لجنين والقضية الفلسطينية.

الجرمق الإخباري